Galatasaray'da Torreira belirsizliği

Okan Buruk ile 4. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da yeni sezondaki kadro planlaması merak edilirken, Lucas Torreira konusunda belirsizlik sürüyor.

calendar 07 Mayıs 2026 09:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında Lucas Torreira'nın geleceği merak ediliyor.

4.8 milyon euroya imza atan Wilfried Singo'nun ardından Davinson Sanchez'in ücreti 4.3 milyon euroya çıkınca Torreira zam beklentisine girdi. Ancak Uruguaylı orta sahanın bu isteği sonuçsuz kaldı.

Torreira bu süreçte milli takıma seçilmemesine ve Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasına çok üzüldü. Gelişmelerin ardından Torreira'da düşüş başladı. Teknik Direktör Okan Buruk ise oyuncusunun yeni sezonda da takımda kalmasını istiyor.

Güney Amerika'ya dönme düşüncesini her zaman dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

Bu sezon 45 maça çıkan Torreira, 4 gol ve 4 asistle oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
