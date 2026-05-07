İşte Aziz Yıldırım'ın kafasındaki 'efsaneler' formülü

Aday olan Aziz Yıldırım'ın futbol aklı belli. Takım Aykut Kocaman'a emanet edilecek. Kocaman'ın yardımcısı Volkan Demirel olacak. Oğuz Çetin ise sportif direktörlük görevini üstlenecek.

calendar 07 Mayıs 2026 09:12 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 09:17
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

7 Haziran'da olacak seçim öncesi efsane başkan Aziz Yıldırım adaylığını dün resmen açıkladı.

Yıldırım açıklamasında diğer adaylar Hakan Safi ve Barış Göktürk'e birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak "Tüm adayları benimle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.

Yıldırım'ın futbol yapılanmasına dair planları da netleşmeye başladı. Alınan bilgilere göre, Yıldırım'ın futbol takımının başına Aykut Kocaman'ı getirmek istediği öğrenildi. Volkan Demirel'in Kocaman'ın yardımcılığını üstleneceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Öte yandan planların sadece teknik ekibi kapsamadığı bilgisi mevcut.

Sportif direktörlük görevinin kulübün efsanelerinden Oğuz Çetin'e emanet edileceği ifade ediliyor. Son Yüksek Divan Kurulu toplantısında "üst akıl" oluşturulması gerektiğini dile getiren Aziz Yıldırım, başkan seçilmesi halinde bu isimlerle birlikte hareket ederek kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedefliyor.

8 SENE ÖNCE FENERBAHÇE'DEYDİ

Camianın efsaneleri arasında yer alan Kocaman, son olarak 2018 yılında F.Bahçe'nin başında görev almış ve takımı sezonu ikinci tamamlamıştı.

