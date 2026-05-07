Beşiktaş'a 22 ayar orta saha!

Beşiktaş, orta saha arayışında rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Venezia forması giyen Issa Doumbia ile yakından ilgilendiği öne sürülüyor.

calendar 07 Mayıs 2026 08:18
Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk yolunda bir kadro kurmak adına harekete geçti. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Spor Koordinatörü Serkan Reçber'in yürüttüğü transfer çalışmaları doğrultusunda, orta saha transferi için rota belirlendi.

ASLLANI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Devre arasında 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Inter'den kiralanan Kristjan Asllani'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen siyah-beyazlılar, İtalya'da forma giyen bir başka isim için harekete geçti.

HEDEFTEKİ İSİM DOUMBIA

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Venezia forması giyen Issa Doumbia ile ilgileniyor. Bu sezon 37 maçta sergilediği 9 gol-6 asistlik performansla dikkat çeken 22 yaşındaki İtalyan oyuncu, takımının Serie A'ya yükselmesinde büyük rol oynadı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Beşiktaş'ın somut ilgisinin yanı sıra; Benfica, Sporting CP, Club Brugge, Celtic FC, Espanyol ve Southampton FC da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İtalya'da ise Milan, Monza, Inter ve Atalanta'nın oyuncuya ilgi duyan ekipler arasında yer aldığı belirtildi.

15 MİLYON EURO

Portekiz basınından A Bola'ya göre ise özellikle Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, transfer için ilk somut temasları kuran kulüp konumunda. Aynı kaynağa göre oyuncunun bonservis bedelinin 15 milyon euro'nun üzerine çıkması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
