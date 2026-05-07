Şok! İlhan Palut gerçeği: İşte reddetme sebebi

Anadolu kulüpleri ile yakaladığı performans ile adından sık sık söz ettiren İlhan Palut hakkında şok bir iddia atıldı. İşte tüm detaylar

calendar 07 Mayıs 2026 08:52
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Şok! İlhan Palut gerçeği: İşte reddetme sebebi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş-Konyaspor müsabakasında rakip olan Sergen Yalçın ve İlhan Palut'un bu sezonki karneleri dikkat çekti.

YALÇIN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sergen Yalçın 2. haftada göreve getirildi. Beşiktaş şampiyonluk yarışına yine Kasım ayında havlu attı. Devre arasında beşinci sırada olan takım bir sıra yükselebildi ama zirveyle aradaki 11 puanlık fark azalmadı, 15'e çıktı. Sergen Yalçın bu sezon derbilerin hiçbirini kazanamadı.

DÖRT BÜYÜKLERE GEÇİT VERMEDİ

İlhan Palut göreve geldikten sonra 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sadece 3 ay önce göreve başladı ve istediği bir transfer yapılamadı.

İlhan Palut göreve geldiğinde 16'ncı sırada olan Konyaspor ligde dokuzuncu sıraya yükseldi. İlhan Palut üç aylık görev süresi içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

PALUT'UN İLGİNÇ GERÇEĞİ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, daha önce Beşiktaş'ın teklifini ilginç bir şekilde reddettiği öğrenildi. Beşiktaş'ta dönemin sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın, görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamdan, "İngilizcem Beşiktaş için yetersiz. Kendimi geliştirdikten sonra Beşiktaş'ın başına geçmek isterim" cevabını aldığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaşlı olduğu iddia edilen Palut'un, Beşiktaş'ı kupanın dışına iten gole sevinmemesi dikkati çekti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.