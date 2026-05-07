Milot Rashica'ya Süper Lig ekibi talip oldu

Beşiktaş forması giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'ya Süper Lig ekiplerinden Başakşehir talip oldu.

calendar 07 Mayıs 2026 08:02
Fotoğraf: AA
Sezonu istediği gibi noktalamayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Takıma katkı verebilecek isimler ile görüşmeler devam ederken diğer yandan da takımdan ayrılacak olan isimler tek tek belli olmaya başladı.

Son olarak ise Başakşehir'in, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.

Turuncu-Lacivertli ekipte teknik direktör Nuri Şahin'in, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroda görmek istediği öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica için Başakşehir'in yaklaşık 3.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Beşiktaş cephesinin ise bu öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

PERFORMANSI

Milot Rashica bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 2 gol, 6 asistlik skor katkısı verebildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
