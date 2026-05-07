Milot Rashica'ya Süper Lig ekibi talip oldu

Sezonu istediği gibi noktalamayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Takıma katkı verebilecek isimler ile görüşmeler devam ederken diğer yandan da takımdan ayrılacak olan isimler tek tek belli olmaya başladı.
Son olarak ise Başakşehir'in, Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'yı transfer listesine aldığı iddia edildi.
Turuncu-Lacivertli ekipte teknik direktör Nuri Şahin'in, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroda görmek istediği öğrenildi.
Siyah-Beyazlı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rashica için Başakşehir'in yaklaşık 3.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Beşiktaş cephesinin ise bu öneriye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.
PERFORMANSI
Milot Rashica bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maçta 2 gol, 6 asistlik skor katkısı verebildi.
