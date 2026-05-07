Kupa'da 90+7. dakikada penaltıdan yediği gol ile elenen Beşiktaş'ta maç sonu istifaya davet edilen Sergen Yalçın son kararını verdi.

calendar 07 Mayıs 2026 08:36
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın son kararını verdi! Sezon sonu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenmelerinin ardından yaşananlardan çok etkilendi.

Daha önce yaptığı açıklamada, ''Taraftarın beni istemediğini statta duyduğumda görevi bırakırım'' diyen tecrübeli çalıştırıcının, kalan iki maçta takımın başında sahaya çıktıktan sonra istifa etme kararı aldığı öğrenildi.

Yönetimin de Sergen Yalçın ile yola devam etmek istemediği ve sezon bitiminin ardından yolların ayrılacağı bildirildi.

KILIÇ: ''MORALİNİ DÜZELTECEĞİZ''

A Spor'a konuşan asbaşkan Murat Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" diyerek hocanın yılgınlığını bir yerde ifade etmiş oldu.

Öte yandan kupayla birlikte Avrupa Ligi'ne play-off'tan katılma şansını kaybeden Beşiktaş sezonu yine erken açacak. Kupayı Trabzonspor kazanırsa Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda; kazanamazsa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda yer alacak ve ilk maçına 23 Temmuz'da çıkacak.

İÇ SAHADA BÜYÜK KAYIP

Hedeflerinden erken kopan Beşiktaş bu sezon da iç saha avantajını değerlendiremedi. Siyah beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı 23 maçın 10'unda puan kaybetti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu karşılaşmaların 13'ünde galibiyet alırken, altı maçtan eli boş ayrıldı. Dört karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

YORUMLARI HATIRLATILIYOR

Sergen Yalçın'a yönelik tepkiler büyürken, tecrübeli teknik adamın geçen yıl yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözler yeniden gündem oldu. "Yüz milyonlarca avroluk yapılan bu kadrolar Konyaspor'u yenmek için mi yapılıyor?" sorusuna Yalçın'ın "O da doğru" cevabı ve "Bu kadar yatırım yapıp bu ligde üçüncü bile olamıyorsan zaten başarısızsın" şeklindeki sözleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
