Galatasaray'da tek parola 26!

Galatasaray, cumartesi akşamı RAMS Park'ta Antalyaspor'u yenerek taraftarlarıyla zafer turu atmak istiyor. Okan Buruk ve takımı, 26. şampiyonluğa hazırlanıyor.

calendar 07 Mayıs 2026 09:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda da 26. lig şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da geri sayım başladı.

9 Mayıs Cumartesi günü RAMS Park'ta Antalyaspor'u ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde zafer turu atmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında gelen 4-1'lik şok yenilgi keyifleri kaçırsa da RAMS Park'ta müthiş bir buluşma olacak.

TARAFTARLA TUR ATACAKLAR

2025-2026 sezonun son iç saha maçında RAMS Park'ın kapalı gişe olacağı ve şampiyonluk atmosferinin beklendiği kaydedildi. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcularıyla yaptığı toplantıda RAMS Park'ta unutulmaz bir maçın kendilerini beklediğini dile getirdi. Buruk, taraftarlarının önünde üst üste dördüncü şampiyonluklarını kazanma şansının geldiğini vurguladı.

2026'DA SERİYE DEVAM

Sarı-kırmızılılarda üst üste dördüncü şampiyonluk hedefinde sürpriz bir seri dikkat çekiyor. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te de 25. şampiyonluğunu kazanan Aslan, 2026'da 26. şampiyonluğu için geri sayıma geçti. Okan Buruk ve ekibi, tarihi bir serinin eşiğine geldi.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
