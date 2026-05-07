TFF 3. Lig play-off'ta rövanş zamanı

Nesine 3. Lig'de play-off 2. tur rövanş maçları 8 Mayıs Cuma günü oynanacak.

calendar 07 Mayıs 2026 10:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 3. Lig play-off'ta rövanş zamanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Futbolda Nesine 3. Lig play-off 2. tur rövanş mücadeleleri 8 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre maçların programı şöyle:

16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)

20.00 Erciyes 38-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (19 Eylül)

20.00 Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)

Rövanş mücadelelerinin ardından tur atlayan ekipler, finale yükselecek. 1. Grup'un play-off finalisti, 2. Grup'un play-off finalistiyle 16 Mayıs Cumartesi günü, 3. Grup'un play-off finalisti ise 4. Grup'un play-off finalistiyle 17 Mayıs Pazar günü tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.