Ayhancan Güven, Spa 6 Saat Yarışı'nda piste çıkacak

calendar 07 Mayıs 2026 10:37
Ayhancan Güven, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 2. ayağı Spa 6 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.

Red Bull sporcusu Ayhancan, Belçika'nın Stavelot kasabasında düzenlenecek mücadelede LMGT3 kategorisinde yarışacak. 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'ndeki yarış, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'te başlayacak.

28 yaşındaki pilot, Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy ile beraber Manthey takımının 91 numaralı otomobilini kullanacak.

Bir diğer Türk sürücü Salih Yoluç ise TF Türkiye takımının 34 numaralı aracıyla LMGT3 sınıfında direksiyon başına geçecek. Salih'in takım arkadaşları İrlandalı Charlie Eastwood ve Peter Dempsey olacak.

Ayhancan ve takım arkadaşları, ilk ayakta topladıkları 12 puanla pilotlar klasmanının 4. sırasında yer alıyor.

