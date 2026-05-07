Antalyaspor 'Uğur'u

Dört sezon önce Trabzonspor'la mutlu sona ulaşan Uğurcan Çakır, 2-2 biten Antalyaspor maçında kurtardığı penaltıyla takımını şampiyonluğa taşımıştı.
Antalya doğumlu Uğurcan, Galatasaray formasıyla da şampiyonluk maçına Antalyaspor karşısında çıkacak.
Bu sezona performansıyla damgasını vuran 30 yaşındaki milli kaleciyi yönetim ödüllendirme kararı aldı.
Uğurcan'ı satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, başarılı eldivenin ücretini 200 milyon TL seviyesine çıkaracak.
Antalya doğumlu Uğurcan, Galatasaray formasıyla da şampiyonluk maçına Antalyaspor karşısında çıkacak.
Bu sezona performansıyla damgasını vuran 30 yaşındaki milli kaleciyi yönetim ödüllendirme kararı aldı.
Uğurcan'ı satmayı düşünmeyen sarı-kırmızılı kulüp, başarılı eldivenin ücretini 200 milyon TL seviyesine çıkaracak.