Ognjen Mimovic'e sürpriz talip

Eski kulübü Kızılyıldız'ın 21 yaşındaki sağ bek Mimovic'i Fenerbahçe'den kiralamak için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

calendar 07 Mayıs 2026 11:19
Fotoğraf: AA
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'nin son dönemdeki en ilginç transferlerinden biri oldu.

Geçen sezon devre arasında Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro karşılığında kadroya katıldı. Genç sağ bek hemen Zenit'e kiralandı. Mimovic, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü, ancak 8 Eylül'de bu kez Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos'un yolunu tuttu.

Pafos, 24 resmi maçta 1 asist yapan Sırp oyuncunun bonservisini almayacağını bildirdi.

Bu kez de eski takımı Kızılyıldız'ın 21 yaşındaki sağ beki kiralamak için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

