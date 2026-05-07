Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta maçları başlıyor

calendar 07 Mayıs 2026 12:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta mücadelesi 8 Mayıs Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Play-off'a yükselen takımların daha önce belli olduğu ligde, Onvo Büyükçekmece Basketbol'un ardından küme düşecek ikinci ekip bu hafta netleşecek.

Ligde 8 galibiyeti bulunan Karşıyaka ile dokuzar galibiyetli Mersinspor ve Aliağa Petkimspor'dan biri daha lige veda edecek.

KARŞIYAKA KAZANP RAKİPLERİNE BAKACAK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka 15. sırada yer alırken, Aliağa Petkimspor 13 ve Mersinspor 14. sırada yer alıyor.

Aliağa Petkimspor ve Mersinspor'un galibiyeti ligde kalmalarına yetecek, Karşıyaka'nın ise tek başına galibiyeti yeterli olmayacak. İzmir temsilcisi, lige tutunmak için kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Karşıyaka, Bursaspor Basketbol'a yenilmesi halinde ligden düşecek ikinci takım olacak. Olası puan eşitliklerinde "Basketbol Oyun Kuralları Ek Bölüm D-Takımların Sıralaması" maddesi devreye girecek.

Üç takımın puan eşitliğinde lige Mersinspor, lige veda edecek.

Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor'un puan eşitliğinde Aliağa Petkimspor ligden düşecek.

Karşıyaka ile Mersinspor'un aynı puanda olması halinde ise genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Karşıyaka'nın "-221", Mersinspor'un ise "-103" averajı bulunuyor.

SON HAFTANIN PROGRAMI

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:

8 Mayıs Cuma:

19.00 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

10 Mayıs Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Karşıyaka-Bursaspor Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

15.30 Glint Manisa Basket-Türk Telekom (Muradiye)

15.30 Trabzonspor-Mersinspor (Hayri Gür)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

Bu arada Avrupa kupalarında oynamaları nedeniyle ligin 29. haftasından ertelenen ve ilerleyen tarihte oynanacak Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN karşılaşmasıyla normal sezon tamamlanacak. Sıralamada ilk iki sırada yer alan bu iki ekibin maçındaki sonuca göre play-off eşleşmeleri belli olacak.

