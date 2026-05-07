Galatasaray, PSG'nin teklifini ciddiye almadı!

PSG Futbol Direktörü Luis Campos, 75 milyon euroluk teklifle G.Saray'ın kapısını çaldı. Cim-Bom, Fransız ekibinin bu teklifini değerlendirmeye bile almadı.

calendar 07 Mayıs 2026 13:44
Galatasaray, PSG'nin teklifini ciddiye almadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarında olmaya devam ediyor.

Portekizli golcü Gonçalo Ramos ile sezon sonunda yolları ayırma kararı alan PSG, Nijeryalı forveti listenin üst sıralarına yazdı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; Julian Alvarez için Atletico Madrid ile yapılan görüşmelerde sonuç alamayan PSG Futbol Direktörü Luis Campos'un hedefinde Osimhen var.

"GALATASARAY, DEĞERLENDİRMEYE BİLE ALMADI"

Haberin detaylarında ise şu ifadeler yer aldı;

"Geçmişte Lille'de oynaması, PSG için Osimhen analizini kolaylaştırıyor. Nijeryalı yıldız, Fransız futbolunun gereksinimlerini biliyor. Osimhen'in bu avantajı, görüşmelerdeki olası anlaşmada büyük bir ağırlık taşıyor.

PSG, forvet pozisyonunda hata yapmak istemiyor. Görüşmelerde görüşülen rakam 75 milyon euro. Bu meblağ, Osimhen'in performansına bakıldığında tutarlı gözüküyor. Cim-Bom, PSG'nin teklifini şu anda değerlendirmeye bile almadı.

Ancak, Fransa'da gelecek güçlü bir teklif, durumu değiştirebilir."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.