Stoilov'un Göztepe'de "100. maç" heyecanı

Göztepe'yi 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Stoilov, İzmir temsilcisiyle 99 maçta 47 galibiyet, 29 beraberlik, 23 yenilgi yaşadı.

calendar 07 Mayıs 2026 13:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, 9 Mayıs Cumartesi günkü Gaziantep FK maçıyla sarı-kırmızılı ekibin başında 100. karşılayşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

İzmir temsilcisinin başına 1. Lig'de yer aldığı 2023-24 sezonunun 13. haftasında geçen Stoilov, lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde aldığı sarı-kırmızılı ekibi, Süper Lig'e taşıdı.

Geçen sezon yüzde 50 galibiyet oranı yakaladığı ligin ilk devresini 31 puanla dördüncü tamamlayan Göztepe, sezonu 8. bitirdi.

Göztepe, Stoilov yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final vizesi almasına rağmen Trabzonspor engelini geçemedi.

Bu sezona da iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 2 haftaya 52 puanla 5. durumda girdi.

İzmir temsilcisi, ligi 5. bitirip, Türkiye Kupası'nı kimin kazanacağına bağlı olarak 1970-1971 sezonundan sonra tekrar Avrupa Kupalarına gitmek istiyor.

STOILOV İLE 100 MAÇ

Fenerbahçe maçıyla Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Adnan Süvari'den sonra en fazla maça çıkan 2. ismi konumuna yükselen Stanimir Stoilov, cumartesi günkü Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekiple 100. resmi karşılaşmasında takımının başında yer alacak.

Bugüne kadar 68 Süper Lig, 22 1. Lig ve 9 Türkiye Kupası'nda görev yapan Bulgar teknik adam, bu müsabakalarda 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 164 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 96 gol gördü.

Süper Lig'de 36 farklı teknik direktörün görev yaptığı Göztepe'de şu ana kadar yüzde 38,2 galibiyet oranı yakalayan Stoilov, sarı-kırmızlılarda en fazla maça çıkan 5 çalıştırıcı içinde en başarılı teknik adam konumunda bulunuyor.

Stoilov'u yüzde 37,1 ile Adnan Süvari, yüzde 33,3 ile Tamer Tuna, yüzde 29,3 ile İlhan Palut ve yüzde 26,9 ile Ruhi Karaduman izliyor.

Bulgar teknik direktör Stoilov'un Göztepe'de yaşadığı maç sonuçları şöyle:

Sezon

 Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
2023-2024

 1. Lig

 22

 15

 5

 2

 47

 12
2023-2024

 Türkiye Kupası

 2

 1

 0

 1

 4

 2
2024-2025

 Süper Lig

 36

 13

 11

 12

 59

 50
2024-2025

 Türkiye Kupası

 6

 5

 0

 1

 14

 3
2025-2026

 Süper Lig

 32

 13

 13

 6

 40

 28
2025-2026

 Türkiye Kupası

 1

 0

 0

 1

 0

 1
 

 TOPLAM

 99

 47

 29

 23

 164

 96
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
