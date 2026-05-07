Stoilov'un Göztepe'de '100. maç' heyecanı

Sezon



Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



2023-2024



1. Lig



22



15



5



2



47



12



2023-2024



Türkiye Kupası



2



1



0



1



4



2



2024-2025



Süper Lig



36



13



11



12



59



50



2024-2025



Türkiye Kupası



6



5



0



1



14



3



2025-2026



Süper Lig



32



13



13



6



40



28



2025-2026



Türkiye Kupası



1



0



0



1



0



1







TOPLAM



99



47



29



23



164



96





Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, 9 Mayıs Cumartesi günkü Gaziantep FK maçıyla sarı-kırmızılı ekibin başında 100. karşılayşmasına çıkmaya hazırlanıyor.İzmir temsilcisinin başına 1. Lig'de yer aldığı 2023-24 sezonunun 13. haftasında geçen Stoilov, lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde aldığı sarı-kırmızılı ekibi, Süper Lig'e taşıdı.Geçen sezon yüzde 50 galibiyet oranı yakaladığı ligin ilk devresini 31 puanla dördüncü tamamlayan Göztepe, sezonu 8. bitirdi.Göztepe, Stoilov yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final vizesi almasına rağmen Trabzonspor engelini geçemedi.Bu sezona da iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 2 haftaya 52 puanla 5. durumda girdi.İzmir temsilcisi, ligi 5. bitirip, Türkiye Kupası'nı kimin kazanacağına bağlı olarak 1970-1971 sezonundan sonra tekrar Avrupa Kupalarına gitmek istiyor.Fenerbahçe maçıyla Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Adnan Süvari'den sonra en fazla maça çıkan 2. ismi konumuna yükselen Stanimir Stoilov, cumartesi günkü Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekiple 100. resmi karşılaşmasında takımının başında yer alacak.Bugüne kadar 68 Süper Lig, 22 1. Lig ve 9 Türkiye Kupası'nda görev yapan Bulgar teknik adam, bu müsabakalarda 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 164 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 96 gol gördü.Süper Lig'de 36 farklı teknik direktörün görev yaptığı Göztepe'de şu ana kadar yüzde 38,2 galibiyet oranı yakalayan Stoilov, sarı-kırmızlılarda en fazla maça çıkan 5 çalıştırıcı içinde en başarılı teknik adam konumunda bulunuyor.Stoilov'u yüzde 37,1 ile Adnan Süvari, yüzde 33,3 ile Tamer Tuna, yüzde 29,3 ile İlhan Palut ve yüzde 26,9 ile Ruhi Karaduman izliyor.Bulgar teknik direktör Stoilov'un Göztepe'de yaşadığı maç sonuçları şöyle: