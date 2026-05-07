Fenerbahçe'nin rakibi Zalgiris'ten ilginç yasak

EuroLeague play-off serisinde Fenerbahçe Beko karşısında aldığı hayati galibiyetle durumu 2-1'e getiren Zalgiris'te, Başantrenör Tomas Masiulis ve yardımcıları play-off boyunca takıma bazı kurallar koydu.Antrenör ekibi, takımın fiziksel ile zihinsel zindeliğini maksimum seviyede tutmak için katı bir kurallar listesi hazırladı.Uyku düzeninden beslenmeye kadar her detayın ince ince işlendiği bu disiplinli listeye esprili bir dille eklenen şartlı "seks yasağı" ise şüphesiz damgasını vuran detay oldu.İşte açıklanan o kurallar:

Zalgiris Kaunas teknik ekibi, play-off serisi boyunca oyuncuların fiziksel ve zihinsel performansını üst seviyede tutmak amacıyla kapsamlı bir disiplin programı uygulamaya koydu. Başantrenör Tomas Masiulis ve yardımcılarının hazırladığı kurallar listesinde uyku düzeninden beslenmeye, toparlanmadan zihinsel hazırlığa kadar birçok detay yer aldı.





Takım oyuncularından her gece 8-9 saat kaliteli uyku uyumaları istendi. Gün boyunca düzenli sıvı tüketimi yapılması ve susuz kalınmaması gerektiği vurgulanırken, beslenme programında protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağ ağırlıklı öğünlere yer verildi. Abur cubur tüketimi ise tamamen yasaklandı.





Teknik ekip ayrıca maçlardan 2-3 gün önce karbonhidrat tüketiminin artırılmasını istedi. Toparlanma süreçleri zorunlu hale getirilirken, oyuncuların herhangi bir ağrı ya da rahatsızlığı anında sağlık ekibine bildirmeleri talep edildi. Tedavi odasında geçirilen sürenin artırılması da kurallar arasında yer aldı.





Zihinsel hazırlık bölümünde ise oyuncuların odak seviyesini koruması amacıyla sosyal medya kullanımı, gece geç saatlere kadar uyanık kalma ve gereksiz stres oluşturan unsurlar sınırlandırıldı. Alkol tüketimi tamamen yasaklanırken, gece hayatından uzak durulması gerektiği belirtildi.





Takım içi iletişim, enerji ve ortak zihniyetin önemine dikkat çeken teknik ekip, oyunculardan günlük rutinlerini korumalarını ancak bunu daha yüksek konsantrasyonla sürdürmelerini istedi.





Listede en dikkat çeken detay ise "şartlı seks yasağı" oldu. Kurala göre oyuncuların ekstra yorgunluk yaratmayacak kısa süreli birlikteliklere izin verildiği ifade edildi.



