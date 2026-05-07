Haber Tarihi: 07 Mayıs 2026 13:08 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 13:08

8 Mayıs yarın okullar tatil mi? Cuma günü ders var mı?

Haftanın o tatlı yorgunluğu omuzlara çökmüşken ve hafta sonu tatili için geri sayım başlamışken, cuma gününü evde geçirip tatilini üç güne çıkarmak isteyen milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek bir "sürpriz" tatil haberine kilitlendi! Bugün (7 Mayıs) itibarıyla çantalarını hazırlamakta kararsız kalan ve arama motorlarına akın eden öğrenciler, sabahtan bu yana "8 Mayıs yarın okullar tatil mi? 8 Mayıs Cuma günü ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı, yarım gün mü?" sorgularıyla eğitim sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte haftanın son iş gününde okul zillerinin çalıp çalmayacağını merak edenleri yakından ilgilendiren o güncel durum...

Sınav stresinden bunalan ve hafta sonunu bir gün erkenden başlatmak isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen cuma günü okul koridorları boş mu kalacak?
8 MAYIS YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (2026 MEB TAKVİMİ)
Kısa, net ve sabah erkenden alarm kurmanızı mecburi kılacak o gerçekçi cevap: Hayır! 8 Mayıs 2026 Cuma günü okullar TATİL DEĞİLDİR! Tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde normal eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.

8 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun kapsamında yer alan herhangi bir resmi ya da dini bayrama denk gelmemektedir. Ortada okulları tatil etmeyi gerektirecek olağanüstü bir hava muhalefeti (kar, fırtına vb.) veya valilik kararı da bulunmadığından, yarın Türkiye genelindeki tüm okullar tam zamanlı olarak açık olacaktır.

CUMA GÜNÜ YOKLAMA ALINACAK MI? (DİKKAT!)
Öğrencilerin en çok merak ettiği ve bazen "Cuma günü nasılsa ders işlenmez" diyerek rehavete kapıldığı o kritik detaya da açıklık getirelim:

Yoklama Alınacak! 8 Mayıs Cuma günü, haftanın diğer tüm günleri gibi resmi bir iş günüdür. Bu nedenle öğretmenler tarafından ilk dersten son derse kadar e-Okul sistemi üzerinden devamsızlık ve yoklama girişleri eksiksiz bir şekilde yapılacaktır.

Ders İşlenecek: Tatil öncesi boş geçeceği düşünülen saatlerde müfredat işlenmeye devam edecektir. Devamsızlık sınırına yaklaşan öğrencilerin yarınki programa harfiyen uyması büyük önem taşıyor.

BİR SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN? (ÖĞRENCİLERE MÜJDE)
8 Mayıs Cuma gününü okulda geçirecek olan öğrenciler için ufukta çok güzel bir resmi tatil görünüyor! Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bir sonraki resmi tatil, 19 Mayıs 2026 Salı (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) gününe denk gelmektedir. O güne kadar eğitim tam gaz devam!

