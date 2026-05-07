8 Mayıs yarın okullar tatil mi? Cuma günü ders var mı?

Sınav stresinden bunalan ve hafta sonunu bir gün erkenden başlatmak isteyen öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen cuma günü okul koridorları boş mu kalacak?

Kısa, net ve sabah erkenden alarm kurmanızı mecburi kılacak o gerçekçi cevap: Hayır! 8 Mayıs 2026 Cuma günü okullar TATİL DEĞİLDİR! Tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde normal eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir.

8 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Hakkında Kanun kapsamında yer alan herhangi bir resmi ya da dini bayrama denk gelmemektedir. Ortada okulları tatil etmeyi gerektirecek olağanüstü bir hava muhalefeti (kar, fırtına vb.) veya valilik kararı da bulunmadığından, yarın Türkiye genelindeki tüm okullar tam zamanlı olarak açık olacaktır.

Öğrencilerin en çok merak ettiği ve bazen "Cuma günü nasılsa ders işlenmez" diyerek rehavete kapıldığı o kritik detaya da açıklık getirelim:

Yoklama Alınacak! 8 Mayıs Cuma günü, haftanın diğer tüm günleri gibi resmi bir iş günüdür. Bu nedenle öğretmenler tarafından ilk dersten son derse kadar e-Okul sistemi üzerinden devamsızlık ve yoklama girişleri eksiksiz bir şekilde yapılacaktır.

Ders İşlenecek: Tatil öncesi boş geçeceği düşünülen saatlerde müfredat işlenmeye devam edecektir. Devamsızlık sınırına yaklaşan öğrencilerin yarınki programa harfiyen uyması büyük önem taşıyor.

8 Mayıs Cuma gününü okulda geçirecek olan öğrenciler için ufukta çok güzel bir resmi tatil görünüyor! Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bir sonraki resmi tatil, 19 Mayıs 2026 Salı (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) gününe denk gelmektedir. O güne kadar eğitim tam gaz devam!