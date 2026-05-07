Göztepe enlerin sezonunu yaşıyor

Göztepe Süper Lig tarihinin kendi adlarına en iyi sezonunu geçiriyor.

calendar 07 Mayıs 2026 13:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe enlerin sezonunu yaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de bitime 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe bu sezon en fazla puan topladığı ve an az gol yediği sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar oynadığı 32 maçta 52 puan toplayarak en fazla hanesine puan yazdırdığı sezonu yaşadı. Ayrıca Göztepe 28 gol yiyerek en başarılı savunma performansını gösterdi.

Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda 49 puan toplayıp 50 kez kalesini rakiplerine açtı. Ertesi sezon ise 38 puan toplayabilen Göztepe 42 gol yedi. Göztepe 2029-2020 sezonunda ise 42 puan aldı ve 49 gol yedi. 2020-2021 sezonunda ise toplam 40 maç oynayan Göztepe 51 puan topladı, 59 kez de kalesini gole açtı.

İzmir ekibi küme düştüğü 2021-2022 sezonunda ise sadece 28 puan toplarken, 77 gol yiyerek en kötü savunma performansını ortaya koydu.

2 senelik ayrılığın ardından 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe, Avrupa hedefiyle yola çıktı. Göztepe geçen sene 50 puan toplayıp, 50 gol yedi. Bu sezon da rotasını Avrupa olarak belirleyen Göztepe en başarılı sezonunu yaşadı.

Şu ana kadar 32 maç oynayan sarı-kırmızılılar, 52 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca savunmada da fark yaratan sarı-kırmızılı ekip sadece 28 kez rakiplerini sevindirdi. Kalan 2 maçta önce evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe son hafta ise Samsunspor'a konuk olacak. Bu iki maçta da 6 puan hedefleyen Göztepe ligi 5'inci sırada bitirip, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un alması halinde uzun yıllar sonra Avrupa bileti de alacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.