Okan Buruk: 'Bertuğ olmazsa olmaz...'

Kadrodaki yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi ve mevcuttaki Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu başta olmak üzere bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'ı, Türk operasyonunda hareketli bir süreç bekliyor.
Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Mithat Pala (Ç.Rizespor) ve Ümit Akdağ (Alanyaspor) radardaki oyunculardan bazıları. Fakat bir isim var ki; teknik direktör Okan Buruk'un olmazsa olmazı: Bertuğ Yıldırım.
Osimhen'in arkasına kaliteli bir yerli forvetin şart olduğunu söyleyen Okan hoca, 23 yaşındaki Bertuğ'u mutlaka istiyor. Yönetimle yaptığı görüşmede "Bertuğ hem genç hem de çok potansiyelli. Kesinlikle takıma kazandıralım" diyen Buruk, kısa zamanda bu konunun netleştirilmesi bekliyor.
2.2 milyon Euro'ya aldılar
Başakşehir'in geçtiğimiz yaz 2.2 milyon Euro civarında bir bonservisle Fransız ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı Bertuğ, bu sezon çıktığı 18 lig maçında sadece 530 dakika şans bulmasına rağmen 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
1.91 boyundaki santrforun da hem Şampiyonlar Ligi hayali hem de A Milli Takım hedefi için kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
