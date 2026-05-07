Okan Buruk: "Bertuğ olmazsa olmaz..."

Yerli rotasyonunu güçlendirmeye karar veren Galatasaray'da, Okan Buruk'un 1 numarası Bertuğ Yıldırım. Aslan'ın hocası, yönetimle yaptığı görüşmede; Türk forvet olarak Başakşehir'in 23 yaşındaki yıldızını mutlaka istediğini söyledi

calendar 07 Mayıs 2026 12:46
Fotoğraf: AA
Kadrodaki yerli oyuncu havuzunu güçlendirmeyi ve mevcuttaki Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu başta olmak üzere bazı isimlerle yolları ayırmayı planlayan Galatasaray'ı, Türk operasyonunda hareketli bir süreç bekliyor.

Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Mithat Pala (Ç.Rizespor) ve Ümit Akdağ (Alanyaspor) radardaki oyunculardan bazıları. Fakat bir isim var ki; teknik direktör Okan Buruk'un olmazsa olmazı: Bertuğ Yıldırım.

Osimhen'in arkasına kaliteli bir yerli forvetin şart olduğunu söyleyen Okan hoca, 23 yaşındaki Bertuğ'u mutlaka istiyor. Yönetimle yaptığı görüşmede "Bertuğ hem genç hem de çok potansiyelli. Kesinlikle takıma kazandıralım" diyen Buruk, kısa zamanda bu konunun netleştirilmesi bekliyor.

2.2 milyon Euro'ya aldılar

Başakşehir'in geçtiğimiz yaz 2.2 milyon Euro civarında bir bonservisle Fransız ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı Bertuğ, bu sezon çıktığı 18 lig maçında sadece 530 dakika şans bulmasına rağmen 7 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

1.91 boyundaki santrforun da hem Şampiyonlar Ligi hayali hem de A Milli Takım hedefi için kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
