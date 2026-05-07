Galatasaray, Boey için Bayern Münih ile pazarlıkta

Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'i bonservisiyle kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.
Florian Plettenberg'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Fransız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu mevcut şartlarda kullanmak istemiyor.
Haberde, Cim-Bom'un bonservis bedelinde indirim için Alman ekibi ile pazarlık yapmayı planladığı belirtildi.
Plettenberg, Cim-Bom'un 25 yaşındaki oyuncu için ikinci bir kiralama formülünü de değerlendirdiğini aktardı. Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun Alman ekibinde geleceğinin olmadığı ifade edildi.
Boey, Sarı-Kırmızılı formayı giydiği 16 resmi karşılaşmada sadece 757 dakika sahada kaldı.
15 milyon euro piyasa değeri olan deneyimli isim bu süre içinde 2 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.
