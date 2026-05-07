Galatasaray, Boey için Bayern Münih ile pazarlıkta

Galatasaray, Sacha Boey'in 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonundan indirim talep edecek. İkinci kez kiralama formülü de masada yer alıyor.

calendar 07 Mayıs 2026 13:15
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'i bonservisiyle kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor.

Florian Plettenberg'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Fransız futbolcunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu mevcut şartlarda kullanmak istemiyor.

Haberde, Cim-Bom'un bonservis bedelinde indirim için Alman ekibi ile pazarlık yapmayı planladığı belirtildi.

Plettenberg, Cim-Bom'un 25 yaşındaki oyuncu için ikinci bir kiralama formülünü de değerlendirdiğini aktardı. Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncunun Alman ekibinde geleceğinin olmadığı ifade edildi.

Boey, Sarı-Kırmızılı formayı giydiği 16 resmi karşılaşmada sadece 757 dakika sahada kaldı.

15 milyon euro piyasa değeri olan deneyimli isim bu süre içinde 2 gol atarak takımına skor katkısında bulundu.

