Fenerbahçe'de seçim tarihi tartışması: 'Erkene çekin'

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, ortak bir noktada buluştu.



Seçimin 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı nedeniyle ertelenebileceği iddiaları üzerine iki aday seçimin ertelenmemesi noktasında birleşti.



TFF'nin maçı başka bir stadyuma almayı kesin olarak istemediği ortaya çıktı.



SEÇİM SADECE STADYUMDA OLABİLİYOR



Fenerbahçe, üye sayısının çokluğu nedeniyle seçimlerini yalnızca stadyumda yapabiliyor.



"SEÇİM DAHA ERKENE ÇEKİLSİN"



Hakan Safi, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum." dedi.



"SEÇİM TAKVİMİ BOZULMASIN"



Aziz Yıldırım ise "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur." ifadelerini kullandı.



