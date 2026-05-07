Fenerbahçe'de seçim tarihi tartışması: "Erkene çekin"

Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı nedeniyle seçimlerin erteleneceği söylentileri üzerine Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.

calendar 07 Mayıs 2026 12:08
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, ortak bir noktada buluştu.

Seçimin 1 Haziran'da Kadıköy'de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı nedeniyle ertelenebileceği iddiaları üzerine iki aday seçimin ertelenmemesi noktasında birleşti. 

TFF'nin maçı başka bir stadyuma almayı kesin olarak istemediği ortaya çıktı.

SEÇİM SADECE STADYUMDA OLABİLİYOR

Fenerbahçe, üye sayısının çokluğu nedeniyle seçimlerini yalnızca stadyumda yapabiliyor.

"SEÇİM DAHA ERKENE ÇEKİLSİN"

Hakan Safi, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum." dedi.

"SEÇİM TAKVİMİ BOZULMASIN"

Aziz Yıldırım ise "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur." ifadelerini kullandı.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
