Okan Buruk'tan Nadiem Amiri'ye veto!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mainz'dan Nadiem Amiri'yi geri çevirdi.

calendar 07 Mayıs 2026 13:06
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için belirlediği adaylar arasında Mainz forması giyen Nadiem Amiri'nin de yer aldığı öne sürüldü.

Alman basınında yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp içinde Alman futbolcu için farklı görüşler bulunuyor.

Bazı yetkililer Amiri'yi "aranan profil" olarak değerlendirirken, teknik direktör Okan Buruk'un ise farklı bir profili tercih ettiği belirtildi.

29 yaşındaki kulübü olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Amiri, bu sezon şu ana kadar 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
