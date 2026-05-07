Okan Buruk'tan Nadiem Amiri'ye veto!

Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için belirlediği adaylar arasında Mainz forması giyen Nadiem Amiri'nin de yer aldığı öne sürüldü.
Alman basınında yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp içinde Alman futbolcu için farklı görüşler bulunuyor.
Bazı yetkililer Amiri'yi "aranan profil" olarak değerlendirirken, teknik direktör Okan Buruk'un ise farklı bir profili tercih ettiği belirtildi.
29 yaşındaki kulübü olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor. Amiri, bu sezon şu ana kadar 16 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
