Rafael Leao için transfer kararı; gönderiliyor!

İtalya Ligi takımlarından Milan, Rafael Leao'yu yaz aylarında takımdan gönderme kararı aldı.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, Portekizli futbolcu için 50-60 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.



Portekizli futbolcu için Dünya Kupası'nın gerçek bir vitrin olacağına vurgu yapılırken 170 milyon euroluk serbest kalma bedelinin artık gerçeği yansıtmayan bir rakam olduğu belirtildi.



BU YAZ TÜRKİYE İHTİMALİ



Rafael Leao için İngiliz kulüpleri devrede. Portekizli futbolcunun Türkiye ihtimali de bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz aylarında Rafael Leao için nabız yoklayabileceği kaydedildi.



Öte yandan Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de Leao için gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.



SEZON PERFORMANSI



Milan'da bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.



