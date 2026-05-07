Rafael Leao için transfer kararı; gönderiliyor!

Milan, Portekizli futbolcusu Rafael Leao ile yolları ayırma kararı aldı. Türkiye iddiası gündeme geldi.

calendar 07 Mayıs 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
İtalya Ligi takımlarından Milan, Rafael Leao'yu yaz aylarında takımdan gönderme kararı aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan devi, Portekizli futbolcu için 50-60 milyon euro civarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Portekizli futbolcu için Dünya Kupası'nın gerçek bir vitrin olacağına vurgu yapılırken 170 milyon euroluk serbest kalma bedelinin artık gerçeği yansıtmayan bir rakam olduğu belirtildi.

BU YAZ TÜRKİYE İHTİMALİ

Rafael Leao için İngiliz kulüpleri devrede. Portekizli futbolcunun Türkiye ihtimali de bulunuyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz aylarında Rafael Leao için nabız yoklayabileceği kaydedildi.

Öte yandan Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin de Leao için gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 28 maçta süre bulan 26 yaşındaki Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
