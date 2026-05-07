Aykut Kocaman hazırlıklara başladı

Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük için bir numaralı adayı Aykut Kocaman. İkilinin kısa süre önce bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Kocaman'ın ekibiyle birlikte hazırlıklara başladığı öğrenildi.

calendar 07 Mayıs 2026 11:07
Fotoğraf: AA
Aykut Kocaman hazırlıklara başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de kongre öncesi yarış kızışmaya başladı. Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı.

Taraftarın en çok merak ettiği konu, yeni gelecek yönetimin hangi teknik adamla çalışacağı. Yıldırım'ın bir numaralı adayı Aykut Kocaman. Efsane başkanın, kısa süre önce deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu toplantının ardından Kocaman'ın, ekibiyle birlikte hazırlıklara başladığı belirtildi.

61 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadro üzerinden analizleri yaparken, takviye gereken bölgeleri belirliyor. Aykut Kocaman'ın hedefi, Aziz Yıldırım'ın seçilmesi ve kendisini göreve getirmesi halinde hızlı bir şekilde kadro yapılanmasına başlamak.

4 SEZON, 1 ŞAMPİYONLUK

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de 4 sezon teknik direktörlük koltuğunda oturdu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, göreve başladığı 2010-11 sezonunda ligde şampiyonluğa ulaştı. Kocaman, 2011-12 sezonunda Kadıköy'de oynanan son maçta Galatasaray ile berabere kalıp şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı, Türkiye Kupası'nı kazandı.

Başarılı çalıştırıcı, 2012-13'te Sarı-Lacivertliler'i Avrupa Ligi'nde yarı finale taşıdı, Benfica'ya elendi. Ligde Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 2. olan Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nı kaldırdı ve görevinden ayrıldı.

Deneyimli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçerken, 3 puan farkla şampiyonluğu kaçırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.