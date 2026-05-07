Aykut Kocaman hazırlıklara başladı

Fenerbahçe'de kongre öncesi yarış kızışmaya başladı. Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı.
Taraftarın en çok merak ettiği konu, yeni gelecek yönetimin hangi teknik adamla çalışacağı. Yıldırım'ın bir numaralı adayı Aykut Kocaman. Efsane başkanın, kısa süre önce deneyimli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu toplantının ardından Kocaman'ın, ekibiyle birlikte hazırlıklara başladığı belirtildi.
61 yaşındaki çalıştırıcı, mevcut kadro üzerinden analizleri yaparken, takviye gereken bölgeleri belirliyor. Aykut Kocaman'ın hedefi, Aziz Yıldırım'ın seçilmesi ve kendisini göreve getirmesi halinde hızlı bir şekilde kadro yapılanmasına başlamak.
4 SEZON, 1 ŞAMPİYONLUK
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'de 4 sezon teknik direktörlük koltuğunda oturdu. 61 yaşındaki çalıştırıcı, göreve başladığı 2010-11 sezonunda ligde şampiyonluğa ulaştı. Kocaman, 2011-12 sezonunda Kadıköy'de oynanan son maçta Galatasaray ile berabere kalıp şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı, Türkiye Kupası'nı kazandı.
Başarılı çalıştırıcı, 2012-13'te Sarı-Lacivertliler'i Avrupa Ligi'nde yarı finale taşıdı, Benfica'ya elendi. Ligde Galatasaray'ın 10 puan gerisinde 2. olan Aykut Kocaman, Türkiye Kupası'nı kaldırdı ve görevinden ayrıldı.
Deneyimli çalıştırıcı, 2017-18 sezonunda yeniden Fenerbahçe'nin başına geçerken, 3 puan farkla şampiyonluğu kaçırdı.
