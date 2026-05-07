Haber Tarihi: 07 Mayıs 2026 10:57 -
Güncelleme Tarihi:
07 Mayıs 2026 10:57
2027 Kurban Bayramı ne zaman? İşte Diyanet takvimi
Sabahtan bu yana "2027 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2027 hangi aya denk geliyor, tatil kaç gün olacak?" sorguları seyahat sayfalarını kelimenin tam anlamıyla ablukaya almış durumda. İşte valizleri bir yıl önceden hazırlatacak o efsanevi Diyanet takvimi...
Erken rezervasyonun dibine vurmak ve yıllık izinlerini şimdiden Excel tablolarına işlemek isteyen bordrolu çalışanlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o kavurma kokulu muazzam bayram sabahı 2027'de hangi güne uyanacak?
2027 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?Kısa, net ve yıllık izin dilekçelerinizi şimdiden yazdıracak o kritik Diyanet takvimi: İslam takvimi ile Miladi takvim arasındaki o meşhur 11 günlük kayma nedeniyle, Kurban Bayramı 2027 yılında Mayıs ayının tam ortasına, baharın en güzel günlerine denk geliyor!Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplamalarına göre 2027 Kurban Bayramı takvimi şu şekildedir:15 Mayıs 2027 Cumartesi: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün)16 Mayıs 2027 Pazar: Kurban Bayramı 1. Gün17 Mayıs 2027 Pazartesi: Kurban Bayramı 2. Gün18 Mayıs 2027 Salı: Kurban Bayramı 3. Gün19 Mayıs 2027 Çarşamba: Kurban Bayramı 4. Gün
Devasa Bir Detay: Fark ettiğiniz üzere bayramın 4. günü olan 19 Mayıs Çarşamba günü, aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geliyor! Yani iki büyük resmi tatil 2027 yılında tek bir günde çakışmış durumda.2027 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? (9 GÜN İHTİMALİ VAR MI?)Gelelim çalışan milyonların en çok kafa yorduğu o "köprü" formüllerine ve tatilin süresine!2027 yılında Kurban Bayramı hafta sonuna (Pazar gününe) denk gelerek başladığı için Çarşamba günü sona eriyor. Takvimdeki bu durum, 9 günlük kesintisiz bir resmi tatil ihtimalini oldukça düşürüyor.Perşembe ve Cuma Mesaisi: Bayram Çarşamba günü bittiği için, 20 Mayıs Perşembe ve 21 Mayıs Cuma günleri normal mesai günleri olarak kalıyor.Nasıl 9 Gün Olur? Eğer perşembe ve cuma günleri için yıllık izin kullanmayı başarırsanız, o zaman tatilinizi bir sonraki hafta sonuyla birleştirip tam tamına 9 günlük devasa bir bahar tatili yapabilirsiniz!
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.