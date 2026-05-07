Süle, 30 yaşında futbolu bırakıyor!

Niklas Süle, 30 yaşında futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

calendar 07 Mayıs 2026 13:29 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2026 14:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen 30 yaşındaki Alman stoper Niklas Süle, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Niklas Süle, 2025-26 sezonunun sonunda profesyonel futbolu bırakacak. Süle'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Süle, bir süredir futbolu bırakma fikriyle oynuyordu. Son kararını, dizinden sakatlandığı Hoffenheim maçından sonra verdi." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Milli Takımı formasıyla 49 kez sahaya çıkan Süle, Bundesliga'da 299 maça çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
