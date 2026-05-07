Brandon Miller ameliyat oldu, süresiz kadro dışı

Charlotte Hornets forveti Brandon Miller, sol omzundaki instabilite problemi nedeniyle ameliyat geçirdi.

calendar 07 Mayıs 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Charlotte Hornets forveti Brandon Miller, sol omzundaki instabilite problemi nedeniyle ameliyat geçirdi.

Hornets tarafından yapılan açıklamada genç oyuncunun süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı ancak tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

Miller, Ekim ayı sonunda yaşadığı omuz subluksasyonu sonrası 13 maç kaçırmıştı. Buna rağmen sezonun geri kalanında omzunda destek bandıyla forma giymeye devam etti.

Sakatlığına rağmen 65 maçta forma giyen Miller, takımın en skorer oyuncusu olarak sezonu 20.2 sayı ortalamasıyla tamamladı. Ayrıca 4.9 ribaund, 3.3 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Genç yıldız üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinin en iyi yüzdesi olan %38.3 ile oynarken toplam 204 üçlük isabeti buldu.

2023 Draftı'nın 2 numaralı seçimi ayrıca serbest atış çizgisinde %89.2 isabet oranıyla NBA genelinde dokuzuncu sırada yer aldı.

