calendar 07 Mayıs 2026 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Antalya'da Türkiye Oto Drag Şampiyonası başladı
Antalya'da Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nın birinci ayak yarışları, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kepez Belediyesi ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu işbirliğinde organize edilen şampiyona, Kepez Yeni Drag Pisti'nde motor sporları tutkunlarını bir araya getirdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, 402 metrelik pistte en iyi dereceyi elde edebilmek mücadele etti.

Gün boyunca devam eden antrenman ve sıralama turlarında sporcular, eleme yarışları öncesinde en iyi sürelerini yakalamaya çalıştı. Organizasyonda otomobillerin parkurdaki performansları izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Şampiyonada yarın sıralama sonuçlarına göre eşleşecek sporcular, eleme yarışlarında mücadele edecek. Yarışlar, final mücadelelerinin ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Oto Drag Şampiyonası'nda sporcular, 6 kategoride yarışıyor.

