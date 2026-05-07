Stevens, Celtics'in erken elenmesine öfkeli: "Şu anda hâlâ playoff'ta olmalıydık"

calendar 07 Mayıs 2026 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Boston Celtics Basketbol Operasyonları Başkanı Brad Stevens, takımının playofflara erken veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Sezon sonu basın toplantısında konuşan Stevens, duygularını net ifadelerle dile getirdi.

"Öfkeliyim. Bu gece New York'a karşı oynuyor olmayı tercih ederdim."

Celtics, Doğu Konferansı ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenirken, son dört yılda üçüncü kez daha yüksek seribaşı olmasına rağmen playofflardan erken ayrılmış oldu.

Stevens'a göre hayal kırıklığının nedeni sadece elenmek değil, beklentilerin çok üzerine çıkan bir sezonun boşa gitmiş olmasıydı.

"Geçen yaz bana normal sezonda 56 maç kazanacağımızı, genç oyuncuların katkı vereceğini, kadronun her bölümünden verim alacağımızı ve Jayson Tatum'un geri döneceğini söyleseydiniz çok mutlu olurdum. Ama gerçek şu ki başarısız olduk. Şimdi dürüst bir değerlendirme yapma zamanı."

Stevens, takımın özellikle ligin elit ekiplerine karşı kötü performans gösterdiğini vurguladı.

"Batı'nın ilk üç sırasındaki takımlara ve Doğu'nun diğer üst düzey ekiplerine karşı 3-11 derece yaptık. Daha iyi olmamız gerekiyor."

Jayson Tatum sezonun büyük bölümünü aşil tendon sakatlığı sonrası kaçırmıştı. Buna rağmen Celtics, Jaylen Brown liderliğinde beklentilerin üzerine çıkan bir performans sergiledi.

Brown sezonu kariyer rekorlarıyla tamamlarken MVP tartışmalarına da dahil olmuştu.

Tatum'ın dönüşü sonrası Celtics ivmesini sürdürse de yıldız oyuncunun playofflarda yeniden fiziksel sorun yaşaması takımın ritmini bozdu. Stevens, Tatum'ın dakika yükünün yeni sakatlığı tetiklemiş olabileceğini kabul etti.

"Çok fazla dakika oynadı. Bunun diz sertliği üzerinde etkisi oldu mu? Kesin konuşmak zor ama bu ihtimali göz ardı edemeyiz."

Stevens ayrıca kadro değişikliklerine açık olduklarını söyledi.

Takımın potaya daha fazla gidebilen oyunculara ihtiyaç duyduğunu belirten Celtics yöneticisi, "Çembere daha fazla baskı yapabilecek bir yapı kurmamız gerekiyor." dedi.

Koç Joe Mazzulla hakkında ise güven mesajı verdi.

"Koç ekibimizin gelişmeye devam edeceğine inanıyorum. Çok iyi bir teknik ekibimiz var."

