Arda Turan'dan maç sonu açıklama: "Acı veriyor!"

Arda Turan, Crystal Palace'a 2-1 yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda ettikleri yarı final sonrası, tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi.

calendar 08 Mayıs 2026 00:37 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 00:39
Arda Turan'dan maç sonu açıklama: 'Acı veriyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Crystal Palace'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Konferans yarı finalinde yaşanan elenmenin ardından konuşan Arda Turan, hem takımının performansını hem de kariyerindeki etkileri değerlendirdi.

"ACI VERİYOR"

Açıklama esnasında gözleri dolan ve duygusal anlar yaşayan Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemin desteği beni mutlu ediyor. Yüzde 1 bile ihtimal olsa yarı finalde kaybetmek acı veriyor ama tarihi bir iş yaptık. Bu takımın gittiği yol doğru yol. Çocuklar her şeyi yaptı."

"ALLAH FATİH HOCAMIN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

Deneyimli teknik adam, açıklamasında ayrıca Fatih Terim için de özel bir teşekkür ve saygı mesajı iletti:

"Fatih hocama çok teşekkür etmek isterim, buraya kadar geldi. Allah eksikliğini göstermesin, bizim için büyük bir onur. İnşallah onun gurur duyabileceği bir oyun izletmişimdir. Belki kenarda olsa hücum tarafında daha agresif olur, daha iyi çözümler üretebilirdi."


Turan, Fatih Terim'in teknik ve kişisel etkisine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar sene yanında kalıp, onu izleyip hayran olunca insanın üstünde mutlaka bir şeyler kalıyor. Bununla da gurur duyuyorum."

"ONUN TAKLİDİNİ YAPMIYORUM"


Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak gördüğü Fatih Terim hakkında değerlendirmesini net bir ifadeyle tamamlayan Arda Turan, şu sözleri kullandı:

"Fatih Terim, Türk futbolunun en başarılı ismi. Onun taklidini yapmıyorum; sadece ondan öğrendiklerimi paylaşıyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.