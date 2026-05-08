Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal sosyal medya hesabından Sergen Yalçın paylaşımı yaptı.

calendar 07 Mayıs 2026 21:40 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 02:40
Rachid Ghezzal'dan Sergen Yalçın paylaşımı
Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a evinde elenen Beşiktaş'ta istifa tepkisi gösterilen teknik direktör Sergen Yalçın'a eski oyuncularından destek paylaşımları geliyor.

ESKİ OYUNCULARINDAN DESTEK GELİYOR

Beşiktaş taraftarlarına seslenerek Sergen Yalçın'a destek çağrısında bulunan Josef de Souza'nın ardından siyah beyazlı kulübün bir başka eski yıldızı Rahid Ghezzal da benzer bir paylaşımda bulundu.

GHEZZAL SERGEN YALÇIN İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından Sergen Yalçın'a sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Ghezzal kartal emojisi de kullanarak Beşiktaş taraftarlarına destek mesajı verdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
