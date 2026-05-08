Uğur Uçar'dan yarı final değerlendirmesi: "Gol yemeden turladık"

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladıkları maç sonrası "gol yemeden turladık" dedi.

calendar 07 Mayıs 2026 23:15 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 02:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig play-off birinci turunda konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek ikinci tura yükselen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Sonuçta golü yemedik, tur atladık. Önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadaki mücadelelerinden ötürü futbolcularını tebrik etti.

Maça iyi başladıklarını belirten Uçar, "İlk yarı istediğimiz gibi oynadık, golü de bulduk ama kendi oyunumuzdan savunma anlamında biraz feragat ettik. Çünkü Ezeh'i çok serbest konumlandırıyorlardı. Ali Dere'yi de çok fazla öne gönderiyorlardı. Biz de bugün Serdar ile Yusuf'u orada kullandık çünkü Serdar'ın savunmasını ve geçişlerde yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istedik." diye konuştu.

Maçta ikinci gol fırsatını da bulduklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Uçar, "Böyle maçlar tek ayaklı olduğu için ikinci yarı takım geri çekildi. Sonuçta golü yemedik, tur atladık. Önümüzdeki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.

- Ankara Keçiörengücü cephesi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise 15'inci sıradan play-off'a katılmaya hak kazanarak önemli bir başarı elde ettiklerini vurguladı.

Play-off maçlarının zor olduğunu belirten Koşukavak, "Bizim için zor bir deplasmandı. Maçın ilk 10 ve 20. dakika arasında baskı yedik. Çorum FK burada penaltıdan golü buldu. Sonra biz oyuna hükmetmeye başladık. Bir tane geçiş hücumundan pozisyon verdik, kaleci Emre kurtardı." dedi.

İkinci yarı oyunun Çorum FK yarı sahasında oynandığını aktaran Koşukavak, şöyle konuştu:

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum çünkü bizim geliş hikayemiz... Ondan dolayı biraz da üzgünüm. Böyle beklentisi olan bir takıma karşı bu kadar ciddi oynayıp bir penaltıyla elenmek beni üzüyor. Çünkü 12. hafta geldim Keçiören'e, 15'inci sıradaydı. Yukarıdaki 6 takım hiç değişmedi, kadro yapısından ve ekonomik yapısından dolayı. Sürekli 7'nci sıra değişiyordu. 15'inci sıradan gelip böyle bir başarı sağladık, play-off oynamaya hak kazandık."

Koşukavak, bugünkü oyundan memnun olduğunu da belirterek, "Sadece bir penaltıyla elendiğimiz için üzgünüm. Rakip bizi çok domine etseydi, oynasaydı, oyun gücüyle yenseydi belki bu cümleleri kullanmayacaktım. Bu nedenle çok üzgünüm. Çorum FK'ye play-off maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

