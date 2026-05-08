Sergen Yalçın'ı bekleyen tehlike!

Beşiktaş, bu sezon önce Süper Lig'e havlu attı sonrasında ise Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenmekten kurtulamadı.
Kupadan elenme siyah-beyazlılarda eleştiri okları teknik direktör Sergen Yalçın'a yöneldi. Sergen Yalçın, "Taraftar istemezse bırakırım." dedi. Sonrasında başkan Serdal Adalı, taraftarla Yalçın arasındaki gerginliği yumuşatıp "Hepimiz gerginiz. Trabzonspor maçından sonra oturur konuşuruz." açıklamasını yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarlar ise 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında Sergen Yalçın'ı protesto etmeye hazırlanıyor.
Taraftarın istifa davet edeceği Sergen Yalçın'ın protestoların olumlu bir durumuna vereceği tepki merak ediliyor.
