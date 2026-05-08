Galatasaray'da yeni hedef Aral Şimşir

Galatasaray, Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir ile ilgileniyor

calendar 08 Mayıs 2026 09:07
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da yeni hedef Aral Şimşir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, rotasını Danimarka'ya çevirdi.

Sarı-kırmızılıların, Midtjylland'dan Aral Şimşir için girişimlere başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, kanat hattını güçlendirmek adına 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

BARIŞ ALPER'E ALTERNATİF

Yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun kulübü FC Midtjylland ile resmi temas kurmasının beklendiği ifade edildi.

Teknik heyetin, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın bulunduğu bölgede alternatifleri artırmak istediği ve Aral Şimşir transferinin bu doğrultuda değerlendirildiği belirtildi. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, uzun vadeli proje kapsamında düşünüldüğü kaydedildi.

KONTRATI 2029'DA BİTECEK

Galatasaray cephesinin transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve bonservis bedelinde çift haneli rakamlara kadar çıkabileceği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Aral Şimşir'in, Danimarka temsilcisiyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde transfer sürecini hızlandırması bekleniyor.

Aral Şimşir, bu sezon 51 maçta 12 gol attı ve 20 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.