Galatasaray'da yeni hedef Aral Şimşir

Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, rotasını Danimarka'ya çevirdi.
Sarı-kırmızılıların, Midtjylland'dan Aral Şimşir için girişimlere başlamaya hazırlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, kanat hattını güçlendirmek adına 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
BARIŞ ALPER'E ALTERNATİF
Yönetimin kısa süre içerisinde oyuncunun kulübü FC Midtjylland ile resmi temas kurmasının beklendiği ifade edildi.
Teknik heyetin, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın bulunduğu bölgede alternatifleri artırmak istediği ve Aral Şimşir transferinin bu doğrultuda değerlendirildiği belirtildi. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken genç oyuncunun, uzun vadeli proje kapsamında düşünüldüğü kaydedildi.
KONTRATI 2029'DA BİTECEK
Galatasaray cephesinin transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve bonservis bedelinde çift haneli rakamlara kadar çıkabileceği öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan Aral Şimşir'in, Danimarka temsilcisiyle 31 Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde transfer sürecini hızlandırması bekleniyor.
Aral Şimşir, bu sezon 51 maçta 12 gol attı ve 20 asist yaptı.
