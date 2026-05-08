08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Galatasaray'dan Danilo için ilk temas!

Galatasaray, Botafogo forması giyen Brezilyalı orta saha Danilo için harekete geçti.

calendar 08 Mayıs 2026 09:22 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2026 09:50
Haber: Akşam, Fotoğraf: Instagram
Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray, bu maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor.

GALATASARAY'DAN TEMAS

Orta sahada Mario Lemina, Gabriel Sara, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan gibi isimlere sahip olan Galatasaray, bu bölgeyi güçlendirmek için mesaide. Galatasaray Yönetimi'nin hedefinde Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha Danilo var. Sarı-kırmızılıların, Sambacı yıldızın menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kurduğu öğrenildi.

MİLLİ FORMA İLE 2 MAÇA ÇIKTI

25 yaşındaki futbolcunun temsilcileri, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Brezilya basınındaki haberlere göre de maddi sıkıntı yaşayan Botafogo ise Danilo'nun satışına sıcak bakıyor. Brezilya temsilcisi, yetenekli oyuncunun satışından önemli bir gelir kaynağı hedefliyor. Fakat transfer konusunda nihai kararın Dünya Kupası'nın ardından verilmesi bekleniyor.

40 MİLYON EURO

Brezilya Milli Takımı'yla 2 maça çıkan ve 1 gol atan Danilo'nun sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 24 milyon euro olan futbolcu için, Botafogo yaklaşık 40 milyon euro bonservis talep ediyor.

MODERN ORTA SAHA PROFİLİNDE

Nisan 2026'da ise FC Zenit Saint Petersburg kulübünün 25 ile 30 milyon euro arasında teklifler yaptığı öne sürülmüştü. Danilo bu sezon Botafogo formasıyla 22 maçta bin 810 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistle oynayarak dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, yüksek temposu, güçlü presi ve top taşıma becerisiyle öne çıkarken, hem savunmada hem hücum geçişlerinde etkili performans sergiliyor. Sol ayağını etkili kullanan 25 yaşındaki oyuncu, ceza sahasına yaptığı koşular ve mücadeleci kimliğiyle modern orta saha profili çiziyor. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Danilo'nun en büyük artılarından biri ise fizik gücüyle teknik kapasiteyi aynı anda sahaya yansıtabilmesi.  


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
