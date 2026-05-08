08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Beşiktaş'ta takımda sadece o kalacak!

Beşiktaş yönetimi takımdaki kiralık oyuncular hakkında son kararını verdi. Kiralıklar isimlerden yalnızca El Bilal Toure'nin bonservisi alınacak.

08 Mayıs 2026 09:52
Fotoğraf: AA
Beşiktaş, büyük hedef olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Siyah-beyazlı ekip, sezonun kalan bölümünde sahasında Trabzonspor ve deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçların ardından sezonu tamamlayacak.

YOLLAR AYRILIYOR

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş'ta kiralık futbolcularla ilgili karar büyük ölçüde verildi. Beklentilerin altında kalan Jota Silva, Kristjan Asllani, Cengiz Ünder ve Devis Vasquez'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncuların kulüplerine geri döneceği, siyah-beyazlı yönetimin ise bu isimleri takımda tutmak adına herhangi bir adım atmayacağı öğrenildi.

EL BILAL TOURE İÇİN ÖZEL PLAN

Beşiktaş yönetimi, kiralık oyuncular arasında yalnızca El Bilal Toure ile devam etmeyi düşünüyor. Sezon başında Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Malili futbolcu için yeni bir formül üzerinde duruluyor.

Siyah-beyazlıların, 15 milyon euroluk satın alma bedelini yüksek bulduğu ve oyuncuyu bir sezon daha kiralamak istediği belirtildi.

SERDAL ADALI DEVREYE GİRECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, El Bilal Toure'nin geleceği konusunda Atalanta yönetimiyle doğrudan görüşme yapacağı ifade edildi.

İtalyan ekibinin kiralama teklifine sıcak bakmaması halinde ise bonservis bedelinde indirime gidilmesi talep edilecek. Tarafların anlaşma sağlaması durumunda El Bilal Toure'nin bonservisiyle kadroya katılması gündeme gelecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
