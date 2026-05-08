Beşiktaş'ta takımda sadece o kalacak!

Beşiktaş, büyük hedef olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda etti. Siyah-beyazlı ekip, sezonun kalan bölümünde sahasında Trabzonspor ve deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçların ardından sezonu tamamlayacak.





YOLLAR AYRILIYOR





Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş'ta kiralık futbolcularla ilgili karar büyük ölçüde verildi. Beklentilerin altında kalan Jota Silva, Kristjan Asllani, Cengiz Ünder ve Devis Vasquez'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.





Satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncuların kulüplerine geri döneceği, siyah-beyazlı yönetimin ise bu isimleri takımda tutmak adına herhangi bir adım atmayacağı öğrenildi.





EL BILAL TOURE İÇİN ÖZEL PLAN





Beşiktaş yönetimi, kiralık oyuncular arasında yalnızca El Bilal Toure ile devam etmeyi düşünüyor. Sezon başında Atalanta'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Malili futbolcu için yeni bir formül üzerinde duruluyor.





Siyah-beyazlıların, 15 milyon euroluk satın alma bedelini yüksek bulduğu ve oyuncuyu bir sezon daha kiralamak istediği belirtildi.





SERDAL ADALI DEVREYE GİRECEK





Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, El Bilal Toure'nin geleceği konusunda Atalanta yönetimiyle doğrudan görüşme yapacağı ifade edildi.





İtalyan ekibinin kiralama teklifine sıcak bakmaması halinde ise bonservis bedelinde indirime gidilmesi talep edilecek. Tarafların anlaşma sağlaması durumunda El Bilal Toure'nin bonservisiyle kadroya katılması gündeme gelecek.



