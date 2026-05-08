08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Arda Turan'dan Galatasaray yanıtı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.

calendar 08 Mayıs 2026 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray sorusunu yanıtladı.

Genç teknik adam, "Galatasaray'ın size olan ilgisiyle ilgili konuşmalar doğru mu?" sorusunun ardından, "Bu benim için konuşması pek rahat bir konu değil; çünkü ben Galatasaray'ın bir evladıyım ve şu an orada harika bir teknik direktör, tarihe geçmiş bir hoca var. Ben ve yakınlarım onu her zaman destekliyoruz, aklımızdan asla böyle bir şey geçmedi. Şu an Galatasaray için en iyi seçeneğin o olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

Tüm odağının Shakhtar Donetsk'te olduğunu söyleyen Arda Turan, "Shakhtar Donetsk bana Eyüpspor sonrası bu fırsatı verdi. Şu anda tüm kalbim ve aklımla Shakhtar Donetsk'a bağlıyım. Bu formaya, ayrıca bana bu takımı çalıştırma fırsatı verenlere büyük saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ama biz birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman birlikte alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum, geleceğiyle ilgili büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verildiyse, hayatım boyunca asla sırtımı dönmem." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
