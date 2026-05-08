08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Fatih Karagümrük kader maçında!

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

08 Mayıs 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. 

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 32 müsabakada altışar galibiyet ve beraberlik ile 20 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı takım, topladığı 24 puanla son sırada yer aldı. İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı kazanamaması durumunda Süper Lig'e veda edecek.

Kocaelispor ise 32 maçta aldığı 37 puanla 10. sırada ve rahat konumda bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
