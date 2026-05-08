08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Karşıyaka'nın yeni gözdeleri Berat ve Selim

Fenerbahçe'ye transfer olan Adem Yeşilyurt'un ardından Berat Şahin ve Selim Demirci de transferin gözde isimleri oldu. Avrupa'dan ve Türkiye'den kulüpler genç oyuncuları yakın takibe aldı.

calendar 08 Mayıs 2026 12:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'nın yeni gözdeleri Berat ve Selim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig'de bir sezonu daha Play-Off'ta 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamadan noktalayan Karşıyaka yeni sezon öncesi beklemeye geçerken altyapı patentli iki futbolcu transferde gözde konumda.

Sezon içinde altyapısından çıkan 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt'u 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden yüzde 25 pay karşılığında Süper Lig'de Fenerbahçe'ye satan Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Berat Şahin ve sol bek Selim Demirci de uzun süredir izleniyor. 

Kuzeni olan Adem'le birlikte futbola başlayıp aynı sezon Karşıyaka'ya transfer olan, geçen sezon birlikte A takımda forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat, ligde 28 maçta 2 gol, 9 asistle oynadı. Berat'ı Fransa Ligi ekipleri menajerler aracılığıyla takibe aldı. Türkiye'den de birçok kulübün Berat'ı izlediği öğrenildi.

Karşıyaka'nın 2024 yılında Bölgesel Amatör Lig ekibi Çilimli Belediyespor'dan kadrosuna kattığı 2006 doğumlu Selim Demirci de bu yıl formayı kaptı. Ligde 19'u ilk 11'de 22 maçta, Play-Off'ta da 2 maçta forma giyen Selim için teklifler bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.