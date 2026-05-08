Karşıyaka'nın yeni gözdeleri Berat ve Selim

3'üncü Lig'de bir sezonu daha Play-Off'ta 2'nci Lig'e dönme hedefine ulaşamadan noktalayan Karşıyaka yeni sezon öncesi beklemeye geçerken altyapı patentli iki futbolcu transferde gözde konumda.



Sezon içinde altyapısından çıkan 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt'u 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden yüzde 25 pay karşılığında Süper Lig'de Fenerbahçe'ye satan Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Berat Şahin ve sol bek Selim Demirci de uzun süredir izleniyor.



Kuzeni olan Adem'le birlikte futbola başlayıp aynı sezon Karşıyaka'ya transfer olan, geçen sezon birlikte A takımda forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat, ligde 28 maçta 2 gol, 9 asistle oynadı. Berat'ı Fransa Ligi ekipleri menajerler aracılığıyla takibe aldı. Türkiye'den de birçok kulübün Berat'ı izlediği öğrenildi.



Karşıyaka'nın 2024 yılında Bölgesel Amatör Lig ekibi Çilimli Belediyespor'dan kadrosuna kattığı 2006 doğumlu Selim Demirci de bu yıl formayı kaptı. Ligde 19'u ilk 11'de 22 maçta, Play-Off'ta da 2 maçta forma giyen Selim için teklifler bekleniyor.



