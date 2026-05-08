Toprak, MotoGP'de sezonun 5. yarışı için piste çıkıyor

08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışı için Fransa'da piste çıkıyor

calendar 08 Mayıs 2026 11:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 5. yarışında Fransa'da mücadele edecek.

Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, 9 Mayıs Cumartesi günü TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 10 Mayıs günü TSİ 15.00'de koşulacak.

Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışlarını 17. tamamladı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 101 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 90

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 71

4. Pedro Acosta (İspanya): 66

5. Marc Marquez (İspanya): 57

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
