08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Kasımpaşa için kritik viraj!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

calendar 08 Mayıs 2026 11:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 32 müsabakada 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 32 puanla 13. sırada yer aldı. Başkent temsilcisi ise 33. haftaya yedişer galibiyet ve beraberlik ve 18 yenilgiyle (28 puan) 16. sırada girdi.

İstanbul temsilcisi, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda bitime 1 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyerek rahat nefes alacak. Gençlerbirliği ise yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde kümede kalma umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz eşitlikle sona ermişti.

KASIMPAŞA DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, deplasman maçlarında istediği sonuçları alamıyor.

Dış sahada oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

Lacivert-beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanında ise son 6 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik alabildi. İstanbul temsilcisi, bu süreçte Ankara'daki 4 maçtan puansız ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
