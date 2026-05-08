Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligde geride kalan 32 müsabakada 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 32 puanla 13. sırada yer aldı. Başkent temsilcisi ise 33. haftaya yedişer galibiyet ve beraberlik ve 18 yenilgiyle (28 puan) 16. sırada girdi.
İstanbul temsilcisi, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda bitime 1 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyerek rahat nefes alacak. Gençlerbirliği ise yeni teknik direktörü Metin Diyadin yönetiminde kümede kalma umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz eşitlikle sona ermişti.
KASIMPAŞA DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, deplasman maçlarında istediği sonuçları alamıyor.
Dış sahada oynadığı son 9 Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.
Lacivert-beyazlılar, Gençlerbirliği deplasmanında ise son 6 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik alabildi. İstanbul temsilcisi, bu süreçte Ankara'daki 4 maçtan puansız ayrıldı.
Kasımpaşa için kritik viraj!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da dev transfer listesi!
-
9
Arda Turan'dan Galatasaray yanıtı
-
8
Aziz Yıldırım'ın yönetiminde istediği 2 isim!
-
7
Fenerbahçe'de sezon sonu en az 10 veda!
-
6
Real Madrid'de büyük kriz: Valverde & Tchouameni olayı!
-
5
Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber!
-
4
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi için yeni açıklama
-
3
Hakan Safi'den Enzo Maresca hamlesi
-
2
Galatasaray'dan Danilo için ilk temas!
-
1
Arsenal'in yıldızı Gabriel'den Galatasaray itirafı!
- 13:15 Al Hilal'de Darwin Nunez'e veda hazırlığı!
- 12:58 Real Madrid'de köstebek aranıyor!
- 12:27 Göztepe potada yarı final serisinde
- 12:26 Karşıyaka ile Petkimspor, gençlerde farklı performans sergiledi
- 12:24 Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!
- 12:23 Rizespor 2 eksikle İstanbul deplasmanında
- 12:22 Karşıyaka'nın yeni gözdeleri Berat ve Selim
- 12:21 Beldedeki ortaokuldan hentbol milli takımına 9 öğrenci seçildi
- 12:17 Hull City için kader gecesi!
- 12:16 Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak
- 12:14 Muğlaspor'a şampiyonluk için dev destek
- 12:10 Göztepe'de umudun adı: Trabzonspor
- 12:07 Mateusz Lis'in Süper Lig'de 100. maç heyecanı
- 12:05 Beşiktaş ile Trabzonspor, 143. randevuda
- 11:58 Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 50. randevuda
- 11:56 İlhan Palut'tan Türkiye Kupası açıklaması!
- 11:50 Eyüp için kritik randevu!
- 11:50 Meksika'da Dünya Kupası tatili!
- 11:48 Yunus Akgün'ün ligde dalya heyecanı
- 11:44 Yusuf Yazıcı'nın üçüncü kez çapraz bağları koptu!
- 11:44 Toprak, MotoGP'de sezonun 5. yarışı için piste çıkıyor
- 11:43 Galatasaray'dan Antalyaspor'a karşı çarpıcı istatistik
- 11:42 Fatih Karagümrük kader maçında!
- 11:39 Antalya, G.Saray'a karşı kritik mücadelede
- 11:37 Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor
- 11:36 Kocaelispor'da Karagümrük öncesi iki eksik!
- 11:32 Trabzon 7 eksikle kabusu bitirmek istiyor
- 11:30 Kasımpaşa için kritik viraj!
- 11:26 Diyadin, 2. döneminin ilk maçına çıkıyor!
- 11:22 Galatasaray ve Trabzonspor istiyor: Mithat Pala
- 11:15 4 eksik 1 belirsiz: Samsun, Başakşehir'e konuk!
- 11:10 Başakşehir Avrupa iddiası için sahnede
- 11:07 İşte Süper Lig'de 33. hafta hakemleri
- 11:04 Süper Lig'de 33. hafta maçları başlıyor
- 11:00 Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı
- 10:57 Ernest Muçi'ye Alman devi talip oldu!
- 10:46 Arda Turan'dan Galatasaray yanıtı
- 10:39 Anderson Talisca çeteyi çökertti!
- 10:37 Roland Sallai'ye İngiliz kancası
- 10:26 Galatasaray'da büyük değişim kapıda
- 10:21 Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik!
- 10:13 Como cephesinden Diego Carlos açıklaması: "Bizi üzer"
- 10:09 Beşiktaş, 2 eksik ile Trabzon'u ağırlıyacak!
- 09:54 Galatasaray'da büyük şölen hazırlığı
- 09:52 Beşiktaş'ta takımda sadece o kalacak!
- 09:43 Thunder ile Pistons, serilerde kontrolü ele aldı
- 09:42 Galatasaray'da dev transfer listesi!
- 09:31 Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesi!
- 09:23 Fenerbahçe'de sezon sonu en az 10 veda!
- 09:23 Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi!
- 09:22 Galatasaray'dan Danilo için ilk temas!
- 09:07 Galatasaray'da yeni hedef Aral Şimşir
- 08:55 Dorgeles Nene'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
- 08:52 Galatasaray'da oyunculara prim müjdesi
- 08:49 Beşiktaş'ta Davitashvili harekatı yeniden başladı!
- 08:48 Hakan Safi'den Enzo Maresca hamlesi
- 08:40 Galatasaray'da devam kararı: Günay Güvenç
- 08:33 Beşiktaş'ta son söz Sergen Yalçın'da!
- 08:27 Galatasaray'da Icardi'ye özel veda
- 08:18 Sergen Yalçın'ı bekleyen tehlike!
Real Madrid'de köstebek aranıyor!
Hull City için kader gecesi!
Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera için ayrılık çanları!
Real Madrid'de büyük kriz: Valverde & Tchouameni olayı!
Ferdi Kadıoğlu'nun hocası Hürzeler'den uzun vadeli imza
Süle, 30 yaşında futbolu bırakıyor!
Rafael Leao için transfer kararı; gönderiliyor!
Luis Enrique'den final itirafı!
Vincent Kompany'den hakem tepkisi!
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24