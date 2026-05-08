08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Hull City için kader gecesi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off ilk maçında bu akşam Millwall'u ağırlayacak.

calendar 08 Mayıs 2026 12:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Hull City için kader gecesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Championship'te Hull City, play-off'larda sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. 

Premier Lig hedefine adım adım yaklaşan Hull City'de tüm gözler bu akşam MKM Stadyumu'nda TSİ 22.00'de oynanacak Millwall karşılaşmasına çevrildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktör Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, play-off ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

10 YIL ARADAN SONRA PREMIER LİG HEYECANI

Hull City daha önce Premier Lig'de 5 kez mücadele etti. Kulübün Premier Lig tarihindeki en dikkat çekici dönemlerinden biri, ilk çıktığı sezon olan 2008-2009'da büyük takımlara karşı aldığı sürpriz sonuçlardı. Ayrıca 2014'te FA Cup'da final oynayıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

Hull City'nin Premier Lig'de yer aldığı sezonlar şöyle:

- 2008-2009

- 2009-2010

- 2013-2014

- 2014-2015

- 2016-2017

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.