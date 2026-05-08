08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Yusuf Yazıcı'nın üçüncü kez çapraz bağları koptu!

Yunanistan Ligi takımlarından Olympiakos'ta forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları kariyerinde üçüncü kez koptu.

calendar 08 Mayıs 2026 11:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Yusuf Yazıcı'nın üçüncü kez çapraz bağları koptu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Olympiakos'ta Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Milli futbolcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un 29 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlı ekipte büyük üzüntü yaratan sakatlığın, milli futbolcumuzun daha önce ciddi problem yaşadığı aynı dizinde meydana geldiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Yusuf Yazıcı, Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından dizinde rahatsızlık hissettiğini sağlık ekibine bildirdi. Yapılan kontroller ve tetkikler sonrası tecrübeli futbolcunun çapraz bağ yırtığı yaşadığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE AYNI SAKATLIĞI YAŞADI!

Yusuf Yazıcı, Olympiakos kariyerindeki ilk maçında da benzer bir şanssızlık yaşamıştı. Milli oyuncu, 27 Ekim 2024 tarihinde Asteras AKTOR karşısında forma giydiği mücadelede ciddi şekilde sakatlanmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.

Öte yandan Trabzonlu futbolcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. Yazıcı, Lille forması giydiği dönemde de 21 Aralık 2019'da benzer bir sakatlık yaşamıştı.

SEZONA DAMGA VURMUŞTU

Geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen bu sezon Olympiakos formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 7 gol ve 6 asist üretirken, toplam 737 dakikada görev aldı. Milli yıldız, yaklaşık her 57 dakikada bir gole katkı sağlayarak dikkat çekici bir istatistik yakaladı.

OLYMPIAKOS'TAN DESTEK MESAJI

Olympiakos Kulübü resmi Instagram hesabından Yusuf Yazıcı'ya destek mesajı yayımladı. Yunan ekibi paylaşımında, "Güçlü ol ve en kısa sürede iyileş Yusuf" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın tedavi sürecinin, Olympiakos sağlık ekibinin kontrolünde devam edeceği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.