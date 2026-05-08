Yusuf Yazıcı'nın üçüncü kez çapraz bağları koptu!

Olympiakos'ta Yusuf Yazıcı şoku yaşanıyor. Milli futbolcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.



Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un 29 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı. Kırmızı-beyazlı ekipte büyük üzüntü yaratan sakatlığın, milli futbolcumuzun daha önce ciddi problem yaşadığı aynı dizinde meydana geldiği belirtildi.



Yunan basınında yer alan haberlere göre Yusuf Yazıcı, Perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanın ardından dizinde rahatsızlık hissettiğini sağlık ekibine bildirdi. Yapılan kontroller ve tetkikler sonrası tecrübeli futbolcunun çapraz bağ yırtığı yaşadığı tespit edildi.



DAHA ÖNCE DE AYNI SAKATLIĞI YAŞADI!



Yusuf Yazıcı, Olympiakos kariyerindeki ilk maçında da benzer bir şanssızlık yaşamıştı. Milli oyuncu, 27 Ekim 2024 tarihinde Asteras AKTOR karşısında forma giydiği mücadelede ciddi şekilde sakatlanmış ve sezonun büyük bölümünü kaçırmıştı.



Öte yandan Trabzonlu futbolcu, kariyerinde üçüncü kez çapraz bağ sakatlığıyla karşı karşıya kaldı. Yazıcı, Lille forması giydiği dönemde de 21 Aralık 2019'da benzer bir sakatlık yaşamıştı.



SEZONA DAMGA VURMUŞTU



Geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen bu sezon Olympiakos formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Yusuf Yazıcı, tüm kulvarlarda 27 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 7 gol ve 6 asist üretirken, toplam 737 dakikada görev aldı. Milli yıldız, yaklaşık her 57 dakikada bir gole katkı sağlayarak dikkat çekici bir istatistik yakaladı.



OLYMPIAKOS'TAN DESTEK MESAJI



Olympiakos Kulübü resmi Instagram hesabından Yusuf Yazıcı'ya destek mesajı yayımladı. Yunan ekibi paylaşımında, "Güçlü ol ve en kısa sürede iyileş Yusuf" ifadelerini kullandı.



Yusuf Yazıcı'nın tedavi sürecinin, Olympiakos sağlık ekibinin kontrolünde devam edeceği aktarıldı.



