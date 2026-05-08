08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Başakşehir Avrupa iddiası için sahnede

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, Samsunspor'u konuk edecek.

calendar 08 Mayıs 2026 11:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir Avrupa iddiası için sahnede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puanla 6. sırada girdi.

52 puanla 5. basamakta bulunan Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli takım, Samsunspor'a üstünlük kurarak İzmir temsilcisinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahasında oynadığı son 5 müsabakada hanesine 13 puan yazdırdı. Bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan turuncu-lacivertliler, son 3 iç saha karşılaşmasında ise kalesinde gol görmedi.

Süper Lig'de çıktığı son 4 mücadeleyi kazanan Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

Başakşehir, sezonun ilk yarısında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.