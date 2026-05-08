Başakşehir Avrupa iddiası için sahnede

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puanla 6. sırada girdi.



52 puanla 5. basamakta bulunan Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli takım, Samsunspor'a üstünlük kurarak İzmir temsilcisinin puan kaybetmesini bekleyecek.



Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir, sahasında oynadığı son 5 müsabakada hanesine 13 puan yazdırdı. Bu maçların 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalan turuncu-lacivertliler, son 3 iç saha karşılaşmasında ise kalesinde gol görmedi.



Süper Lig'de çıktığı son 4 mücadeleyi kazanan Samsunspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.



Başakşehir, sezonun ilk yarısında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.



