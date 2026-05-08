08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Beşiktaş ile Trabzonspor, 143. randevuda

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya gelecek.

calendar 08 Mayıs 2026 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü yapacakları maçla 143. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 142 müsabakanın 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 48'inden ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar, 198 kez fileleri havalandırırken bordo-mavililer ise 163 gol kaydetti.

LİGDE 106. KARŞILAŞMA

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 106. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlılar 39, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş'ın attığı 150 gole, Trabzonspor 123 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda Trabzonspor'a büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 70 kez karşılaştı. Beşiktaş 35, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 114, Trabzonspor ise 58 gol attı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında rakibini Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 51 maç oynandı. Bunların 22'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 81 golüne karşılık, bordo-mavililer 46 gol attı.

Beşiktaş, şimdiki adıyla Tüpraş Stadı'nın yapımı aşamasında rakibiyle Konya'da oynadığı maçı 3-0 yendi.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik sonuçla aldı.

Siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Bordo-mavililer ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası müsabakasında 4-0'lık sonuçla aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
