Rizespor 2 eksikle İstanbul deplasmanında

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Yeşil-mavili ekip, ligde çıktığı 32 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 40 puanla 8'inci sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor, rakibi ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı.
Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Alikulov ve Zeqiri, yarınki maçta forma giyemeyecek.
