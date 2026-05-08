Süper Lig'de 33. hafta maçları başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Kocaelispor deplasmanında boy gösterecek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına ligde haftanın programı şöyle:
Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)
Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)
Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)
TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)
