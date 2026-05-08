08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Süper Lig'de 33. hafta maçları başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakaların tamamı 9 Mayıs günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

08 Mayıs 2026 11:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarının tamamı 9 Mayıs Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Antalyaspor karşısında kazanması durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Kocaelispor deplasmanında boy gösterecek Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, puan kaybı yaşaması durumunda bir alt lige düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına ligde haftanın programı şöyle:

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor (RAMS Park)

Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

RAMS Başakşehir-Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)

Kocaelispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Turka Araç Muayene Kocaeli)

Göztepe-Gaziantep FK (Isonem Park Gürsel Aksel)

TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor (Alanya Oba)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
