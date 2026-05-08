Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber!

Galatasaray'a sakatlığı bulunan Gabriel Sara'dan kötü haber geldi.
SEZONU KAPATTI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sol ayak bileği yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Gabriel Sara'nın sezonu kapattığı öğrenildi.
Geçtiğimiz aylarda ilk defa Ancelotti tarafından Brezilya Millî Takımı'na çağrılan ve yedek kalan Sara'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi zor görünüyor.
Geçtiğimiz hafta Samsunspor'a farklı kaybeden Galatasaray, bu hafta sahasında Antalyaspor'u yenerek şampiyonluk turunu atmak istiyor.
Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın ardından Mario Lemina'nın da sakatlanmasıyla teknik direktör Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a sarıldı. Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Yunus ile birlikte İlkay'a görev verecek.
SARA'NIN PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
