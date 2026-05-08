Galatasaray'a Gabriel Sara'dan kötü haber!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sezonu kapattı.

calendar 08 Mayıs 2026 07:49
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a sakatlığı bulunan Gabriel Sara'dan kötü haber geldi.

SEZONU KAPATTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, sol ayak bileği yan bağlarında hasar ve kemikte ödem tespit edilen Gabriel Sara'nın sezonu kapattığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda ilk defa Ancelotti tarafından Brezilya Millî Takımı'na çağrılan ve yedek kalan Sara'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi zor görünüyor.

Geçtiğimiz hafta Samsunspor'a farklı kaybeden Galatasaray, bu hafta sahasında Antalyaspor'u yenerek şampiyonluk turunu atmak istiyor.

Sarı kırmızılı takımda Gabriel Sara'nın ardından Mario Lemina'nın da sakatlanmasıyla teknik direktör Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a sarıldı. Okan Buruk, orta sahada Lucas Torreira'nın yanında Yunus ile birlikte İlkay'a görev verecek.

SARA'NIN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 42 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
