Galatasaray'da oyunculara prim müjdesi

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için belirlenen 5 milyon euronun kalan bakiyesi de Antalyaspor maçı öncesi oyuncuların hesaplarına yatırılacak.
Geçen hafta 2.5 milyon euro prim ödeyen sarı-kırmızılılar kalan 2.5 milyon euroyu da bugün (Cuma) oyunculara dağıtacak.
Böylece şampiyonluk maçında oyuncuların motivasyonlarının üst düzeye çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Galatasaray'da Antalyaspor maçı için de hatırı sayılı bir prim açıklanacağı öğrenildi.
