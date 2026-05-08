Galatasaray'da oyunculara prim müjdesi

Galatasaray yönetimi, derbi için belirlenen primin kalan kısmını da oyuncuların hesaplarına yatırmaya hazırlanıyor.

calendar 08 Mayıs 2026 08:52
Galatasaray'da oyunculara prim müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi için belirlenen 5 milyon euronun kalan bakiyesi de Antalyaspor maçı öncesi oyuncuların hesaplarına yatırılacak.

Geçen hafta 2.5 milyon euro prim ödeyen sarı-kırmızılılar kalan 2.5 milyon euroyu da bugün (Cuma) oyunculara dağıtacak.

Böylece şampiyonluk maçında oyuncuların motivasyonlarının üst düzeye çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Galatasaray'da Antalyaspor maçı için de hatırı sayılı bir prim açıklanacağı öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.