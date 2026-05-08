08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Galatasaray'da büyük şölen hazırlığı

Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da RAMS Park'ta büyük bir şölen yaşanması bekleniyor.

calendar 08 Mayıs 2026 09:54
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da büyük şölen hazırlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında kaybetti ve şampiyonluğunu erteledi. 4-1'lik yenilgi büyük bir şok yarattı. Okan Buruk, hafta boyunca öğrencilerine şampiyonluğu konuşmayı yasakladı, tamamen Antalyaspor maçına odaklanmalarını istedi.

Cumartesi günü oynanacak mücadelede tribünler de aynı tavrı sergileyecek. Şampiyonluk karşılaşması için satışa sunulan biletler kısa sürede tamamen tükendi. Tarihi maç, kapalı gişe oynanacak.

ÖZEL TALEP

Taraftarlardan, son düdüğe kadar şampiyonluk rehavetine girmeden takıma büyük bir destek verecek. Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup edip 26. şampiyonluğunu ilan etmesi halinde ise Aslantepe'de tam anlamıyla bir şölen yaşanacak.

İlk kutlama maç sonrası RAMS Park'ta yapılacak. Okan Buruk'un yönetimden özel talebiyle henüz planlanması yapılmayan peş peşe 4. şampiyonluğun asıl kutlama programı ise önümüzdeki hafta açıklanacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.