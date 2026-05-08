Galatasaray'da büyük şölen hazırlığı

Galatasaray, geçtiğimiz hafta Samsunspor deplasmanında kaybetti ve şampiyonluğunu erteledi. 4-1'lik yenilgi büyük bir şok yarattı. Okan Buruk, hafta boyunca öğrencilerine şampiyonluğu konuşmayı yasakladı, tamamen Antalyaspor maçına odaklanmalarını istedi.
Cumartesi günü oynanacak mücadelede tribünler de aynı tavrı sergileyecek. Şampiyonluk karşılaşması için satışa sunulan biletler kısa sürede tamamen tükendi. Tarihi maç, kapalı gişe oynanacak.
ÖZEL TALEP
Taraftarlardan, son düdüğe kadar şampiyonluk rehavetine girmeden takıma büyük bir destek verecek. Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup edip 26. şampiyonluğunu ilan etmesi halinde ise Aslantepe'de tam anlamıyla bir şölen yaşanacak.
İlk kutlama maç sonrası RAMS Park'ta yapılacak. Okan Buruk'un yönetimden özel talebiyle henüz planlanması yapılmayan peş peşe 4. şampiyonluğun asıl kutlama programı ise önümüzdeki hafta açıklanacak.
