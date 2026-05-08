08 Mayıs
B. Dortmund-E. Frankfurt
21:30
08 Mayıs
Levante-Osasuna
22:00
08 Mayıs
Torino-Sassuolo
21:45
08 Mayıs
Lens-Nantes
21:45
08 Mayıs
Kaiserslautern-Arminia Bielefeld
19:30
08 Mayıs
Paderborn-Karlsruher SC
19:30
08 Mayıs
Standard Liege-OH Leuven
21:45
08 Mayıs
Hull City-Millwall
22:00

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi iki eksik!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

calendar 08 Mayıs 2026 10:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. 

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

2 EKSİK

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. 

Kaleci Ederson cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.

Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise yarın takımdaki yerini alabilecek.

5 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.

Bu futbolcuların Konyaspor maçında forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
